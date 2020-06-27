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Романцев осудил Гончаренко за отъезд в Белоруссию
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Заслуженный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал реакцию главного тренера ЦСКА Виктором Гончаренко на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) 20 июня в домашнем матче 23-го тура РПЛ. Специалист уехал из Москвы в Белоруссию.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Уверен, что Гинер решит проблему Гончаренко». Олег Романцев — о ситуации в ЦСКА и «Локомотиве»

Неписаный закон — тренер должен держать себя в руках После разгромного поражения в минувшем туре от «Зенита» (0:4) Виктор Гончаренко уехал в родную Белоруссию, вызвав массу вопросов по поводу своего будущего.
Спорт-Экспресс вчера в 11:25
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«Сам не раз бывал в таких передрягах». Романцев раскритиковал поведение Ганчаренко

Матч ТВ 09:36
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Романцев: Гончаренко неправ, он обязан держать себя в руках

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Романцев — про Гончаренко: «Молодость и сдавшие нервы не могут служить оправданиями»

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