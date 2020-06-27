Романцев осудил Гончаренко за отъезд в Белоруссию
Заслуженный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал реакцию главного тренера ЦСКА Виктором Гончаренко на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) 20 июня в домашнем матче 23-го тура РПЛ. Специалист уехал из Москвы в Белоруссию.В источнике
С чего всё начиналось
Неписаный закон — тренер должен держать себя в руках После разгромного поражения в минувшем туре от «Зенита» (0:4) Виктор Гончаренко уехал в родную Белоруссию, вызвав массу вопросов по поводу своего будущего.