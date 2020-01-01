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Роналд Куман: «У Месси была проблема с клубом, а не со мной»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Напомним, голландский специалист ранее подписал с «Барселоной» двухлетний контракт. Ради работы в каталонском клубе Куман расторг соглашение со сборной Нидерландов.В источнике
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Куман: в основном это был конфликт Месси с клубом

Чемпионат 18:51
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Роналд Куман: «У Месси была проблема с клубом, а не со мной»

Матч ТВ 18:17
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Роналд Куман: «У Месси была проблема с клубом, а не со мной»

Sportbox.RU 18:17
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