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Рональд Куман может стать главным тренером «Барселоны»
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Барселона, Испания, 17 августа 2020, 10:57 — REGNUM Новым главным тренером «Барселоны» станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Об этом 17 августа сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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Инсайдеры: «Барселону» может возглавить Рональд Куман

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