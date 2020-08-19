Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Барселона, Испания, 19 августа 2020, 12:54 — REGNUM Главным тренером «Барселоны» назначен нидерландский специалист Рональд Куман. Об этом 19 августа сообщается на сайте клуба.