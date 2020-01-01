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Роналдиньо: «Никогда не предполагал, что окажусь в тюрьме»
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Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо признался, что он не мог и представить, что когда-нибудь окажется в тюрьме.В источнике
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Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы

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Роналдиньо: «Никогда не предполагал, что окажусь в тюрьме»

Футбол на Куличках 10:55
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Роналдиньо о тюрьме: «Даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию»

Sports.ru 06:49
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