НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Вести.Ru
  • FootballHD
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо впервые после выхода из-под стражи высказался о своём попадании в тюрьму.В источнике
Подробнее о событии
alt

Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы

Чемпионат 10:00
alt

Роналдиньо о тюрьме: «Даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию»

Sports.ru 06:49
alt

Роналдиньо – о тюремном заключении: «Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации»

Матч ТВ 06:25
реклама
Главное
Новости