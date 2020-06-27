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Роналдиньо может возобновить карьеру в клубе Марадоны
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Как сообщается, главный тренер аргентинской "Химнасии" из Ла-Плата Диего Марадона хочет убедить бразильского "волшебника" возобновить игровую карьеру.В источнике
Подробнее о событии
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Marca: 40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны

Матч ТВ 05:44
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Marca: 40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны

Sportbox.RU 05:44
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Марадона хочет подписать Роналдиньо в «Химнасию». 40-летний форвард не играл с 2015 года

Sport24.ru 05:24 
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