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Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме
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Никогда не думал, что окажусь в таком положении.В источнике
Подробнее о событии
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«Молюсь, чтобы это закончилось». Роналдиньо ждёт решения суда и мечтает поцеловать маму

Чемпионат вчера в 15:01
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Роналдиньо о тюрьме: «Даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию»

Sports.ru вчера в 06:49
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Роналдиньо – о тюремном заключении: «Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации»

Матч ТВ вчера в 06:25
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