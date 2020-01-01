НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о властиРПЛ обсудила с клубами варианты возобновления чемпионатаРестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезонаЯна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировкуКрылов объяснил причины введения «потолка зарплат» в КХЛRT на русскомРоналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьмеZnaj.ua14Znaj.uaСпорт-ЭкспрессВести.RuПодробности.uaСпорт день за днемSoccernews.ruЧемпионатРБКМатч ТВГазета.RuFootballHDSports.ruNEWS.am SportЕвро-футбол.руНикогда не думал, что окажусь в таком положении.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Молюсь, чтобы это закончилось». Роналдиньо ждёт решения суда и мечтает поцеловать мамуЧемпионат 15:01Роналдиньо о тюрьме: «Даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию»Sports.ru 06:49Роналдиньо – о тюремном заключении: «Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации»Матч ТВ 06:25рекламаГлавное«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о властиРПЛ обсудила с клубами варианты возобновления чемпионатаРестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезонаЯна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировкуКрылов объяснил причины введения «потолка зарплат» в КХЛНовости