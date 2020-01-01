Роналдиньо впервые рассказал о своем аресте

Бывший бразильский футболист Роналдиньо дал свое первое интервью после ареста за въезд в Парагвай по поддельному паспорту. По словам спортсмена, он не ожидал, что однажды он окажется за решеткой.