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Роналдиньо впервые рассказал о своем аресте
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Бывший бразильский футболист Роналдиньо дал свое первое интервью после ареста за въезд в Парагвай по поддельному паспорту. По словам спортсмена, он не ожидал, что однажды он окажется за решеткой.В источнике
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