Роналдиньо выпустили из тюрьмы Парагвая

Роналдиньо вышел под залог из парагвайской тюрьмы. Он выплатил суду 1.6 миллиона долларов. Об этом сообщает издание sports.ru Сейчас Роналдиньо находится под домашним арестом в гостинице Асуньона.