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Мой БрянскМой Брянск
Роналдиньо выпустили из тюрьмы Парагвая
Газета Metro
  • РЕН ТВ0:28
  • Мой Брянск0:49
  • Известия0:29
Роналдиньо вышел под залог из парагвайской тюрьмы. Он выплатил суду 1.6 миллиона долларов. Об этом сообщает издание sports.ru Сейчас Роналдиньо находится под домашним арестом в гостинице Асуньона.В источнике
Подробнее о событии
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Роналдиньо выпустили из тюрьмы. Он провел за решеткой 32 дня и выиграл в футбольном турнире поросенка

Sport24.ru 05:30 
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Роналдиньо перевели под домашний арест. Он внес залог 1,6 млн долларов

Sports.ru вчера в 17:18
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Роналдинью выпустили из парагвайской тюрьмы

Матч ТВ вчера в 17:07
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