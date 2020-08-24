Роналдиньо вышел на свободу после шести месяцев ареста в Парагвае

Суд в Парагвае освободил из-за под домашнего ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассису, сообщила газета ABC Color. Они находились под стражей в Парагвае почти шесть месяцев, с 5 марта.