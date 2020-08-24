Роналдиньо вышел на свободу после шести месяцев ареста в Парагвае

Бразильский гений футбола Рональдиньо вместе со своим братом Роберто де Ассису были задержаны сотрудниками правопорядка в Парагвае. Им было выставлено обвинение в пересечении границы с поддельными паспортами. Под домашним арестом футболист с братом просидели практически 6 месяцев, с 5 марта.