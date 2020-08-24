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Роналдиньо вышел на свободу после шести месяцев ареста в Парагвае
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Бразильский гений футбола Рональдиньо вместе со своим братом Роберто де Ассису были задержаны сотрудниками правопорядка в Парагвае. Им было выставлено обвинение в пересечении границы с поддельными паспортами. Под домашним арестом футболист с братом просидели практически 6 месяцев, с 5 марта.В источнике
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С чего всё начиналось
Суд в Парагвае освободил из-за под домашнего ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассису, сообщила газета ABC Color.
РБК спорт вчера в 19:52
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Роналдиньо вышел на свободу после шести месяцев ареста в Парагвае

РБК спорт вчера в 19:52
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Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае. Выписанный бразильцу штраф пойдет на борьбу с COVID-19

Sport24.ru вчера в 18:40 
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Роналдиньо вернётся в Бразилию спустя 5 месяцев заключения в Парагвае

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