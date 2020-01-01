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Роналдо: «Никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться»
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Бывший форвард «Реала» и сборной Бразилии Роналдо рассказал о своей проблеме с лишним весом.В источнике
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Роналдо: никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться

CT news вчера в 20:36
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Роналдо: «Никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться»

Матч ТВ вчера в 12:33
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Роналдо: «Никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться»

Sportbox.RU вчера в 12:33
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