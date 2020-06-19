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Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
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Бывший футболиста сборной Бразилии Роналдо назвал имена лучших, по его мнению, игроков.В источнике
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Роналдо выступил против возобновления сезона в Бразилии

Sportbox.RU 17:41
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Роналдо выступил против возобновления сезона в Бразилии

Матч ТВ 17:41
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Роналдо назвал четырех лучших футболистов в истории

Sport24.ru 17:33 
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