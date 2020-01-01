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Роналдо: никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться
Евро-футбол.ру
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Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо рассказал о проблеме контроля веса, с которой столкнулся, будучи футболистом.В источнике
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