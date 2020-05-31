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Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
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Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.В источнике
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Роналдо назвал пять игроков, за которыми следит. В списке не оказалось Роналду

Чемпионат вчера в 22:38
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Роналдо назвал пять футболистов, за которыми следит. В списке нет Роналду

Спорт-Экспресс вчера в 20:07
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Роналдо не назвал Криштиану Роналду, говоря о футболистах, за игрой которых ему нравится смотреть

Sport24.ru вчера в 16:19 
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