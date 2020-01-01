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Роналдо о смерти Симони: «Он был дирижером, мы – оркестром»
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мыслями о смерти экс-тренера «Интера» Луиджи Симони.В источнике
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Роналдо о смерти Симони: он был дирижером, а мы его оркестром

Чемпионат 18:59
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Роналдо о смерти Симони: «Он был дирижером, мы – оркестром»

Sports.ru 18:06
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