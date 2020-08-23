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Роналдо высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о том, что Лионель Месси может покинуть "Барселону".В источнике
Подробнее о событии
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Роналдо призвал «Барселону» во что бы то ни стало сохранить Месси

Газета.Ru 18:46
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Роналдо высказался о возможном уходе Месси из «Барселоны»

Soccernews.ru 17:54
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Роналдо: на месте руководства «Барселоны» ни в коем случае не позволил бы Месси уйти

Чемпионат 17:44
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