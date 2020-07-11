НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ГЛАС.RUГЛАС.RU
Роналдо высказался о проблемах расизма
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Луис Назарио де Лима Роналдо высказался о проблемах расизма.В источнике
Подробнее о событии
alt

Роналдо высказался о борьбе с расизмом

Газета.Ru 08:19
alt

Роналдо высказался о проблемах расизма

ГЛАС.RU 08:03
alt

Роналдо: «Борьба с расизмом – это не ради черных, а ради каждого из нас. Никто не рождается расистом»

Sports.ru 07:49
реклама
Главное
Новости