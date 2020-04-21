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Газета.RuГазета.Ru
Роналдо высказался о сравнениях с Роналду
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Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.В источнике
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Бразилец Роналдо о Криштиану: конечно, его раздражает, когда настоящим называют меня

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Роналдо высказался о сравнениях с Роналду

Газета.Ru 17:58
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Роналдо высказался о сравнении с Роналду

Soccernews.ru 17:35
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