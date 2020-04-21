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Газета.RuГазета.Ru
Роналдо высказался о сравнениях с Роналду
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • UA-Футбол
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.В источнике
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Роналдо объяснил, чем может раздражать Роналду

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