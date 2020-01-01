НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • UA-Футбол
  • ODDS.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • УНИАН
  • TUT.BY
  • Реальное время
  • Матч ТВ
В образе звёзд 70-х предстали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.В источнике
Подробнее о событии
alt

Как бы выглядели Роналду, Погба и Салах в 70-х – новая порция «ретро-фото» от ФИФА

Евро-футбол.ру 07:14
alt

Роналду, Погба и Салаха представили в образе звёзд 70-х. Фото

Чемпионат 06:20
alt

Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе в честь 50-летия ЧМ-1970

Sports.ru 05:30
реклама
Главное
Новости