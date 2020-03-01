Роналду и Дибала раскритиковали игру хавбеков «Юве» в матче с «Лионом»

Форварды "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала раскритиковали своих партнеров по команде во время перерыва в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона".