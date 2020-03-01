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Роналду и Дибала раскритиковали игру хавбеков «Юве» в матче с «Лионом»
Газета.Ru
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Форварды "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала раскритиковали своих партнеров по команде во время перерыва в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона".В источнике
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Роналду и Дибала остались недовольны игрой партнеров в матче против «Лиона»

Спорт-Экспресс 03:30
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Роналду и Дибала раскритиковали действия полузащитников «Ювентуса» в матче ЛЧ с «Лионом»

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Роналду и Дибала раскритиковали игру хавбеков «Ювентуса» в матче с «Лионом». Разговор попал на видео

Sport24.ru 03:12 
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