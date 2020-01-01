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Роналду после победы в Серии А приобрел яхту за 6 млн евро
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Форвард "Ювентус" Криштиану Роналду после победы клуба в чемпионате Италии приобрел яхту за 6 миллионов евро. Яхта оснащена пятью каютами, шестью ваннами и двумя зонами отдыха.В источнике
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Роналду после чемпионства «Ювентуса» купил яхту за 6 миллионов евро

Спорт-Экспресс 10:13
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Роналду приобрёл яхту за € 6 млн

Чемпионат 06:56
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Криштиану Роналду купил новую яхту за шесть миллионов евро

Советский спорт 05:57
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