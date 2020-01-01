Роналду после победы в Серии А приобрел яхту за 6 млн евро

Форвард "Ювентус" Криштиану Роналду после победы клуба в чемпионате Италии приобрел яхту за 6 миллионов евро. Яхта оснащена пятью каютами, шестью ваннами и двумя зонами отдыха. В источнике