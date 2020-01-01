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Роналду купил яхту за 6 млн евро после победы в Серии А
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новую яхту. Как пишет Daily Mail, яхта обошлась португальцу в 5,5 млн фунтов (6,08 млн евро).В источнике
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Криштиану Роналду купил новую яхту за шесть миллионов евро

Советский спорт 05:57
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Роналду после победы в Серии А приобрел яхту за 6 млн евро

Футбол России 05:51
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Роналду купил яхту за 6 млн евро после чемпионства в Серии А

Евро-футбол.ру 05:20
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