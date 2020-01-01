Роналду купил яхту за 6 млн евро после победы в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новую яхту. Как пишет Daily Mail, яхта обошлась португальцу в 5,5 млн фунтов (6,08 млн евро). В источнике