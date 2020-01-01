НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДзюба продлил контракт с «Зенитом»Тренер «Вашингтона»: дубль Овечкина не стал для меня сюрпризомПоявились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ«Ривер Плейт» отклонил предложение ЦСКА по трансферу КарраскаляSports.ruРоналду купил яхту за 6 млн евро после победы в Серии АГЛАС.RU6ГЛАС.RUSports.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руFootballHDМатч ТВНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новую яхту. Как пишет Daily Mail, яхта обошлась португальцу в 5,5 млн фунтов (6,08 млн евро).В источнике Комментировать2Подробнее о событии Криштиану Роналду купил новую яхту за шесть миллионов евроСоветский спорт 05:57Роналду после победы в Серии А приобрел яхту за 6 млн евроФутбол России 05:51Роналду купил яхту за 6 млн евро после чемпионства в Серии АЕвро-футбол.ру 05:20рекламаГлавноеДзюба продлил контракт с «Зенитом»Тренер «Вашингтона»: дубль Овечкина не стал для меня сюрпризомПоявились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ«Ривер Плейт» отклонил предложение ЦСКА по трансферу КарраскаляНовости