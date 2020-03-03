НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМОК признал подписи Родченкова поддельнымиРоссия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»Газета.RuРоналду: моя мама находится в стабильном состоянииMetaratings22MetaratingsNEWS.am SportSoccernews.ruRT на русскомSports.ruУНИАНSport24.ruКомсомольская правдаSportLand24.ruАргументы и ФактыStarHit.ruНевские Новости24СМИЕвро-футбол.руГазета.RuBookmaker-ratings.ruДни24Нева СпортLiveSport.ruФАНSportbox.RUРадио Комсомольская правдаФутболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.В источнике Комментировать29Подробнее о событии Роналду сообщил, что его мать находится в стабильном состоянииSportbox.RU 14:46Криштиану Роналду: Мама находится в стабильном состоянииСоветский спорт 14:38 Криштиану Роналду поблагодарил всех за поддержку его материСпорт-Экспресс 14:29рекламаГлавноеМОК признал подписи Родченкова поддельнымиРоссия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»Новости