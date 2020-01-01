НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусомВ «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что Поль Погба останется в команде«Манчестер Юнайтед» хочет подписать УмтитиЭль-Шаарави может перейти в «Ювентус»«Ювентус» нацелился на ЖезусаГлавноеКХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавирусаШлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызовХоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»«Барселона» может продать восемь футболистовТедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»Soccer.ruРоналду может покинуть «Ювентус»iReactor20iReactorThe Moscow PostFootballHDTheUK.oneODDS.ruMetaratingsNEWS.am SportVesti.uaЕвро-футбол.руСпорт БИЗНЕС OnlinePROСПОРТ КазахстанVesti.azМатч ТВSoccer.ruРЕН ТВFootball-fun.ruВечерняя МоскваНева СпортSoccernews.ruLoginCasino.comФорвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона. У португальца есть два предложения — от ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».В источнике Комментировать18Подробнее о событии Diario Gol: Роналду хочет уйти из «Ювентуса»Sport.ru 03:59Роналду хочет покинуть «Ювентус». Португалец получил предложения от двух клубовЧемпионат 03:28Роналду может по окончании сезона перейти в «ПСЖ» или «МЮ»Спорт-Экспресс 02:35рекламаЕщё по темеРоналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусомВ «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что Поль Погба останется в команде«Манчестер Юнайтед» хочет подписать УмтитиЭль-Шаарави может перейти в «Ювентус»«Ювентус» нацелился на ЖезусаГлавноеКХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавирусаШлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызовХоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»«Барселона» может продать восемь футболистовТедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»Новости