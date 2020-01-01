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Роналду может покинуть «Ювентус»
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона. У португальца есть два предложения — от ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».В источнике
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Diario Gol: Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Sport.ru 03:59
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Роналду хочет покинуть «Ювентус». Португалец получил предложения от двух клубов

Чемпионат 03:28
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Роналду может по окончании сезона перейти в «ПСЖ» или «МЮ»

Спорт-Экспресс 02:35
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