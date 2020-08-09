НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»Президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубеРоналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам сезонаРоналду отреагировал на назначение Пирло на пост наставника «Ювентуса»Акции «Ювентуса» упали на 11,8% после вылета клуба из Лиги чемпионовГлавноеПрезидент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнираСоболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной материГайч заявил, что готов бросить вызов ДзюбеЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Определились все пары четвертьфинала плей-офф НХЛМК-СпортРоналду может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ»24.kz121Деловое.ТВ1:27Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Пари Сен-Жермен".В источнике Комментировать8Подробнее о событии СМИ: Роналду может перейти в «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 11:31Букмекеры оценили шансы Роналду перейти в «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 08:27 Роналду может уйти из «Ювентуса» в «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 06:50рекламаЕщё по темеРоналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»Президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубеРоналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам сезонаРоналду отреагировал на назначение Пирло на пост наставника «Ювентуса»Акции «Ювентуса» упали на 11,8% после вылета клуба из Лиги чемпионовГлавноеПрезидент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнираСоболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной материГайч заявил, что готов бросить вызов ДзюбеЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Определились все пары четвертьфинала плей-офф НХЛНовости