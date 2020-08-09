НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»Президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубеЭдинсон Кавани подписал контракт с БенфикойРоналду отреагировал на назначение Пирло на пост наставника «Ювентуса»Роналду призвал «Ювентус» принять лучшие решения после вылета из ЛЧГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174У футболиста «Зенита» подтвержден коронавирусКвят стал десятым на Гран-при 70-летияСтали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛМК-СпортРоналду может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ»24.kz121Деловое.ТВ1:27Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Пари Сен-Жермен".В источнике Комментировать8Подробнее о событии СМИ: Роналду может перейти в «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 11:31Букмекеры оценили шансы Роналду перейти в «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 08:27 Роналду может уйти из «Ювентуса» в «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 06:50рекламаЕщё по темеРоналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»Президент «Ювентуса» заявил, что Роналду останется в клубеЭдинсон Кавани подписал контракт с БенфикойРоналду отреагировал на назначение Пирло на пост наставника «Ювентуса»Роналду призвал «Ювентус» принять лучшие решения после вылета из ЛЧГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174У футболиста «Зенита» подтвержден коронавирусКвят стал десятым на Гран-при 70-летияСтали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛНовости