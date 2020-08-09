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Роналду может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ»
24.kz
  • Деловое.ТВ1:27
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Пари Сен-Жермен".В источнике
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Букмекеры оценили шансы Роналду перейти в «ПСЖ»

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Роналду может перейти из «Ювентуса» в «ПСЖ»

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