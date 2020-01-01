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Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона
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Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона. Как сообщает источник, 35-летний португалец близок к уходу из туринского клуба.В источнике
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СМИ: Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

Матч ТВ 11:26
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СМИ: Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

Sportbox.RU 11:26
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Источник: Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус»

Советский спорт 11:22
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