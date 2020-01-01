НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцоРоналду показал свою новую прическуРоналду: «Нет более полноценного футболиста, чем я. Я лучший в истории»Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки «Ювентуса»Роналду показал, как отдыхает с Джорджиной и детьмиГлавноеМещеряков прокомментировал инициативу проведения матчей со зрителямиПриз лучшему снайперу НХЛ предложили переименовать в честь ОвечкинаМинистр: Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июняВ Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»Чемпион мира Реми обвинил «Сочи» в невыплате зарплатыSoccer.ruРоналду может покинуть «Ювентус» в конце сезонаRT на русском10RT на русскомНева СпортSoccernews.ruMetaratingsРБКЕвро-футбол.руSportbox.RUODDS.ruSoccer.ruУНИАНЗвездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона. Как сообщает источник, 35-летний португалец близок к уходу из туринского клуба.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезонаМатч ТВ 11:26СМИ: Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезонаSportbox.RU 11:26Источник: Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус»Советский спорт 11:22рекламаЕщё по темеРоналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцоРоналду показал свою новую прическуРоналду: «Нет более полноценного футболиста, чем я. Я лучший в истории»Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки «Ювентуса»Роналду показал, как отдыхает с Джорджиной и детьмиГлавноеМещеряков прокомментировал инициативу проведения матчей со зрителямиПриз лучшему снайперу НХЛ предложили переименовать в честь ОвечкинаМинистр: Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июняВ Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»Чемпион мира Реми обвинил «Сочи» в невыплате зарплатыНовости