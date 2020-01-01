Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона

Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона. Как сообщает источник, 35-летний португалец близок к уходу из туринского клуба.