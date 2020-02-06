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Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Факты и комментарии
  • Комсомольская правда0:43
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения. Фото опубликовано в Instagram игрока.В источнике
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Роналду на 35-летие подарили автомобиль

RT на русском 07:58
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🥳«Гелендваген» с ленточкой, непомпезный ресторан и торт CR7: день рождения Криштиану

Sports.ru 04:38
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Роналду опубликовал фото торта со своего дня рождения

Матч ТВ 02:38
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