НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Криштиану Роналду сменил прическу
Чемпионат
  • Чемпионат
  • LiveSport.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз сменил имидж. Португальский форвард опубликовал фото с новой прической - теперь Роналду с короткой стрижкой.В источнике
7
Подробнее о событии
alt

Щенсны и Куадрадо спародировали празднование Роналду после его ошибки на тренировке

Чемпионат 17:20
alt

Роналду сменил прическу перед матчем с «Лионом»

Metaratings 16:14
alt

Криштиану Роналду сменил имидж

Матч ТВ 16:01
реклама
Главное
Новости