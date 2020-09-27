Роналду назван самым уважаемым спортсменом планеты

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым уважаемым спортсменом планеты по версии исследовательского центра YouGov. В общем рейтинге публичных личностей со всего мира португалец занял шестое место, передает Give Me Sport.