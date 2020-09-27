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Роналду назван самым уважаемым спортсменом планеты
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым уважаемым спортсменом планеты по версии исследовательского центра YouGov. В общем рейтинге публичных личностей со всего мира португалец занял шестое место, передает Give Me Sport.В источнике
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Роналду назван самым уважаемым спортсменом планеты

Metaratings 05:25
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Криштиану Роналду назвали самым уважаемым спортсменом планеты

РЕН ТВ 00:45
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Роналду назвали самым уважаемым спортсменом на планете

ProstoProSport вчера в 23:42 
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