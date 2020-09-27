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Роналду назвали самым уважаемым спортсменом на планете
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым уважаемым спортсменом на планете. Исследование провел портал Give Me Sport. При этом среди культовых личностей мира португальский футболист стал шестым.В источнике
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Криштиану Роналду назвали самым уважаемым спортсменом планеты

РЕН ТВ 00:45
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Месси и Роналду обошли Путина в рейтинге культовых личностей

ГЛАС.RU вчера в 23:43
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Роналду назвали самым уважаемым спортсменом на планете

ProstoProSport вчера в 23:42 
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