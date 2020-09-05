Фернанду Сантуш португальский футболист

Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел, как будто его ужалила пчела. Теперь надо подождать. С инфекцией вы не знаете, сколько времени займет выздоровление.

Metaratings

вчера в 07:32