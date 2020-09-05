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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Роналду не поможет сборной Португалии в матче с Хорватией
Евро-футбол.ру
  • CT news0:56
Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит поединок первого тура группового раунда Лиги наций против команды Хорватии. 35-летний бомбардир пропустил последние тренировки из-за инфекции пальца.В источнике
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Фернанду Сантуш
португальский футболист
Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел, как будто его ужалила пчела. Теперь надо подождать. С инфекцией вы не знаете, сколько времени займет выздоровление.Metaratingsвчера в 07:32
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