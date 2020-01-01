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Криштиану Роналду провёл 1000-й матч в карьере
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Воскресный поединок Серии А против «Интера» стал для Криштиану Роналду 1000-м в профессиональной карьере. Речь идёт о матчах за первые команды, без учёта выступлений за «Спортинг Б».В источнике
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Роналду впервые за 11 матчей не забил за «Ювентус» в Серии А

Футбол России 02:07
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«Спасибо моим фанатам». Роналду — о 1000-м матче в карьере

Матч ТВ 02:19
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«Спасибо моим фанатам». Роналду — о 1000-м матче в карьере

Sportbox.RU 02:19
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