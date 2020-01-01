Криштиану Роналду провёл 1000-й матч в карьере

Воскресный поединок Серии А против «Интера» стал для Криштиану Роналду 1000-м в профессиональной карьере. Речь идёт о матчах за первые команды, без учёта выступлений за «Спортинг Б».