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Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
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Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки. Ролик был опубликован в клубном Twitter.В источнике
Подробнее о событии
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Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо

Sportbox.RU 01:15
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Роналду на тренировке забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо

Sports.ru вчера в 23:13
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Роналду ногой забросил в баскетбольное кольцо футбольный мяч. ВИДЕО

Sport.ru вчера в 18:59
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