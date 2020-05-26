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Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
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«Ювентус» поделился фрагментом тренировки нападающего Криштиану Роналду. На видео 35-летний португалец подсек мяч ногой и забросил его в баскетбольное кольцо.В источнике
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«Ростов» предложил Роналду повторить трюк 18-летнего воспитанника

Sportbox.RU 09:00
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«Ростов» бросил вызов Криштиану Роналду

Soccernews.ru 08:02
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Роналду на тренировке забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо

Sports.ru вчера в 23:13
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