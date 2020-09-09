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Роналду забил сотый гол за сборную Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал вторым футболистом в истории после иранца Али Даеи, которому удалось достичь отметки в сто забитых голов за национальную команду.В источнике
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