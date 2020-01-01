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Роналду опубликовал фото из джакузи с детьми
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем инстаграме опубликовал фотографию, где он отдыхает в джакузи вместе в детьми. Напомним, у футболиста есть четверо детей.В источнике
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Роналду опубликовал фото из джакузи с детьми

Футбол России 04:03
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Роналду опубликовал фото из джакузи

Матч ТВ 02:50
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Роналду опубликовал фото из джакузи

Sportbox.RU 02:50
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