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Роналду опубликовал фотографию с тренировки: оставайтесь сильными
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал фотографию с тренировки в своем инстаграме.В источнике
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«Оставайтесь сильными»: фото Роналду с гантелями

Евро-футбол.ру 16:38
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Роналду опубликовал фотографию с тренировки: оставайтесь сильными

Metaratings 16:14
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«Ребята, оставайтесь сильными». Роналду запостил фото из тренажёрного зала

Чемпионат 15:49
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