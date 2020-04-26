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Роналду показал фото силовой тренировки
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме фото своей тренировки. На снимке звёздный португалец качает ноги с помощью гантелей.В источнике
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«Будьте сильными». Роналду выложил фото силовой тренировки во время карантина

Sport24.ru 22:44 
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«Оставайтесь сильными»: фото Роналду с гантелями

Евро-футбол.ру 16:38
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Роналду опубликовал фотографию с тренировки: оставайтесь сильными

Metaratings 16:14
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