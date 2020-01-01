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Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A
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Португалец находится в шаге от того, чтобы стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.В источнике
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Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A

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Криштиану Роналду в шаге от исторического достижения

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Роналду находится в шаге от исторического достижения, а также может побить рекорд Шевченко

Матч ТВ 19:45
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