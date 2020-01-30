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Роналду первым набрал в инстаграме 200 млн подписчиков
Газета Кемерова
  • Пятый канал0:35
На днях форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилось еще одно «важное» достижение. Он стал первым человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в социальной сети инстаграм.В источнике
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Свыше 50 млн аккаунтов в «Инстаграм», подписанных на Роналду, оказались фейковыми

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В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков

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Роналду имеет 50 миллионов фейковых подписчиков в Instagram

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