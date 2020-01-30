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Роналду первым набрал в инстаграме 200 млн подписчиков

На днях форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилось еще одно «важное» достижение. Он стал первым человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в социальной сети инстаграм.