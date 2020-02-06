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Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Известия
  • Комсомольская правда0:43
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения. Фото опубликовано в Instagram игрока.В источнике
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С чего всё начиналось
Жена нападающего итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, в котором снят момент "вручения" ему подарка – внедорожника Mercedes G-class.
Gordonua.com 03:48
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