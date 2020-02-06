Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения. Фото опубликовано в Instagram игрока.В источнике
С чего всё начиналось
Жена нападающего итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, в котором снят момент "вручения" ему подарка – внедорожника Mercedes G-class.
RT на русском вчера в 07:58