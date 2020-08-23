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Роналду построит отель в Манчестере
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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду построит четырехзвездочный отель в Манчестере.В источнике
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Криштиану Роналду откроет в Манчестере 11-этажный люксовый отель стоимостью £ 27 млн

Чемпионат 22:50
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Роналду построит отель в Манчестере

Газета.Ru 22:40
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Роналду откроет в Манчестере 4-звездный отель за 27 млн фунтов в 2023 году

Sports.ru 17:44
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