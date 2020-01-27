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Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения
Sport24.ru
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На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения. На снимке эффектный торт, воздушные шары и свежие цветы.В источнике
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Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес отметила день рождения с ним и детьми

Spletnik.ru 13:01
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«Замечательная женщина и прекрасная мать». Роналду поздравил Джорджину с днем рождения

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Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения

ProstoProSport 12:03 
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