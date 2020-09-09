НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Роналду забил сотый гол за сборную Португалии
Советский спорт
  • Моя Москва.онлайн0:34
  • Мой Брянск0:34
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал вторым футболистом в истории после иранца Али Даеи, которому удалось достичь отметки в сто забитых голов за национальную команду.В источнике
24
Подробнее о событии
alt

Пеле поздравил Роналду с превышением отметки в 100 голов за сборную

Футбол России 03:56
alt

Пеле поздравил Роналду с 100-м и 101-м голами за сборную

Матч ТВ 02:56
alt

Пеле: думал, отпразднуем 100-й гол Роналду за сборную. Но оказалось, что 101-й!

Чемпионат 03:20
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости